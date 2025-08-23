الصفاقسي يكشف تفاصيل إصابة علي معلول

كتب - يوسف محمد:

كشف فريق الصفاقسي التونسي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها قائد الفريق خلال مباراة البنزرتي الماضية، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري التونسي.

وأعلن نادي الصفاقسي في بيان رسمي منصاته المختلفة، أن الظهير الأيسر للفريق علي معلول تعرض للإصابة بكدمة في الركبة، يخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة الحالية، سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق مع نهاية الأسبوع المقبل.

وكان معلول انتقل إلى فريق الصفاقسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وشارك صاحب الـ 35 عاما، مع الصفاقسي التونسي منذ بداية الموسم في 3 لقاءات ببطولة الدوري، تلقى الفريق خلالهم الهزيمة في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

والجدير بالذكر أن فريق الصفاقسي يحتل المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد نقطة وحيدة.

