الدوري الإنجليزي

أرسنال

5 0
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 1
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

1 0
22:30

برشلونة

الدوري الإيطالي

ميلان

1 2
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

مصنع النجوم.. أرسنال يشارك بأصغر ثنائي في تاريخ الدوري الإنجليزي

10:26 م السبت 23 أغسطس 2025
  عرض 6 صورة
    إيثان نوانيري لاعب أرسنال (3)
    إيثان نوانيري لاعب أرسنال (2)
    إيثان نوانيري لاعب أرسنال
    ماكس دومان لاعب أرسنال (2)
    ماكس دومان لاعب أرسنال (3)
كتب - محمد القرش:

تُعرف أكاديمية أرسنال بأنها من ضمن الأفضل في عالم كرة القدم، حيث سبق أن تدرب في صفوفها العديد من اللاعبين أصحاب القدرات المميزة.

وشهدت مباراة أرسنال وليدز يونايتد التي أقيمت اليوم السبت، مشاركة اللاعب ماكس دومان بدلا من نوني مادويكي في الدقيقة 64.

وأصبح الجناح الإنجليزي أصغر ثاني لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، بعمر 15 عاما و235 يوما.

وكان إيثان نوانيري هو أصغر لاعب يشارك في البريميرليج بعمر 15 عاما و181 يوما، عندما لعب مع أرسنال ضد برينتفورد لمدة دقيقة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2022.

يُذكر أن أرسنال فاز على ليدز يونايتد بخماسية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

أرسنال الدوري الإنجليزي تاريخ الدوري الإنجليزي أرسنال وليدز يونايتد ماكس دومان نوني مادويكي إيثان نوانيري
