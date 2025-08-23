مباريات الأمس
"مدير شؤون الكرة".. الاتحاد الليبي يعلن التعاقد مع نجم الزمالك السابق

04:20 م السبت 23 أغسطس 2025
background

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد الليبي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع نجم الزمالك السابق إسماعيل يوسف ليكون مديرًا لشؤون الكرة.

وسبق وضم الفريق في صفوفه بالموسم الماضي 2025/2024 اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا".

وكان نادي الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الليبي في المركز الرابع بمرحلة السداسي.

ويقام الدوري بواقع مجموعتين يتأهل عن كل مجموعة أول ثلاثة أندية ليواجهوا بعضهما البعض في دوري من دور واحد ليتوّج باللقب من يحصد أعلى عدد نقاط.

إسماعيل يوسف الاتحاد الليبي الزمالك الدوري الليبي
