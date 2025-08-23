مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 0 ـ 0 توتنهام .. مرموش أساسيًا

02:19 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ركلة جزاء مرموش المهدرة
  • عرض 11 صورة
    مرموش
  • عرض 11 صورة
    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (6)
  • عرض 11 صورة
    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (3)
  • عرض 11 صورة
    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي ونظيره توتنهام عند الثالثة والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل الأساسي الذي أعلنه المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا تواجد المحترف المصري عمر مرموش أساسيًا.

وكان مانشستر سيتي قد استهل الموسم بالفوز برباعية نظيفة على يد نظيره وولفرهامبتون، فيما فاز فريق توتنهام بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيرنلي.

ملخص بأبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي و توتنهام:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مان سيتي ضد توتنهام موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام مانشستر سيتي مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان