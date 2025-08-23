متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي ونظيره توتنهام عند الثالثة والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل الأساسي الذي أعلنه المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا تواجد المحترف المصري عمر مرموش أساسيًا.

وكان مانشستر سيتي قد استهل الموسم بالفوز برباعية نظيفة على يد نظيره وولفرهامبتون، فيما فاز فريق توتنهام بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيرنلي.

ملخص بأبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي و توتنهام: