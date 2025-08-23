مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

مرموش أساسياً.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

11:35 ص السبت 23 أغسطس 2025

عمر مرموش

كتب - محمد الميموني:

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني بنادي مانشستر سيتي، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة نظيره توتنهام بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام عند 2:30 ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

ونستعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهما:

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.
خط الوسط: برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين.
خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

ويذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يحتل توتنهام المركز الرابع بالرصيد ذاته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

