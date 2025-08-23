مرموش أساسياً.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي
كتب - محمد الميموني:
استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني بنادي مانشستر سيتي، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة نظيره توتنهام بالدوري الإنجليزي.
موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام عند 2:30 ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.
ونستعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهما:
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.
خط الوسط: برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين.
خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، فيل فودين.
ويذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يحتل توتنهام المركز الرابع بالرصيد ذاته.
فيديو قد يعجبك: