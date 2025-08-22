"ببرجي كهرباء".. القادسية الكويتي يثير الجدل بخصوص نجم الأهلي السابق

كتب - يوسف محمد:

أثار فريق القادسية الكويتي حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إمكانية تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" بعد رحيله عن الاتحاد الليبي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الماضية إلى اقتراب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي السابق من الانضمام لصفوف القادسية الكويتي، بعد فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي خلال الساعات الماضية.

ونشرت حسابات نادي القادسية الكويتي، عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر خلاله الأبراج الكهربائية، هو ما تم تفسيره من قبل الكثير من الجماهير على اقتراب النجم المصري من الانضمام إلى الفريق الكويتي.

وكان محمود كهربا، قد فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، بعد ستة أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق، منذ الانضمام إليه في يناير 2025، قادما من الأهلي.

يذكر أن كهربا شارك مع الفريق الليبي، منذ يناير الماضي حتى رحيله في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

