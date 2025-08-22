صدام بين شركة نبيذ فرنسية ونجم تشيلسي.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

يخوض كول بالمر، نجم تشيلسي، معركة مع شركة نبيذ يبلغ سعر الزجاجة الواحدة منها 750 جنيها إسترلينيا، بسبب محاولة تسجيل اسمه التجاري واحتفاله بالأهداف.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أراد كول بالمر تسجيل علامته التجارية للاحتفال بالأهداف المرتجفة ولقبه "كولد بالمر"، وقام اللاعب بطعن ضد الشركة الفرنسية "شاتو بالمر".

وعارضت شركة صناعة عرض لاعب تشيلسي لأنها تريد الحفاظ على صورتها، وكان اللاعب يأمل في استخدام الاسم لمجموعة من السلع مثل مستحضرات التجميل والملابس.

ومن المقرر أن يصدر المحامون في مكتب الملكية الفكرية التابع للحكومة حكمهم بشأن الصدام المحتمل بعد تلقي التمثيل من كلا الجانبين.

وتأسست شركة النبيذ في عام 1814 عندما استحوذ ضابط الجيش البريطاني تشارلز بالمر على العقار، الذي كان يُعرف آنذاك باسم Château de Gascq، وأطلق عليها اسمه، وقام بتوسيع مزارع الكروم.

