موعد مباراة المغرب وعمان فى بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

05:35 ص 05/12/2025
تقام اليوم الجمعة، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي المغرب وعمان، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعدما حقق الفوز علي نظيره جزر القمر بثنائية، بينما يحتل منتخب عمان المركز الثالث بدون نقاط.

موعد مباراة المغرب وعمان في كأس العرب

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب وعمان في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

