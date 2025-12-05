إعلان

مواعيد مباريات بطولة كأس العرب اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

05:20 ص 05/12/2025
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (8)
    منتخب المغرب (4)
    منتخب المغرب (5)
    منتخب المغرب للناشئين
    منتخب المغرب (3)
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (5)
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (3)
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (2)
    سالم الدوسري - المملكة العربية السعودية

تقام اليوم الجمعة، مباراتين من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في قطر في الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

المغرب ضد عمان: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

جزر القمر ضد السعودية : الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة كأس العرب

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

