مواعيد مباريات بطولة كأس العرب اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، مباراتين من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في قطر في الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

المغرب ضد عمان: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

جزر القمر ضد السعودية : الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة كأس العرب

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

إقرأ أيضًا..

بعد تهنئتها له.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أكرم توفيق الثانية

"أسرته نجت من القصف".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حامد حمدان