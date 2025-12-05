موعد مباراة السعودية وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، عندما يلتقي منتخب السعودية مع نظيره جزر القمر.

وتمكن منتخب السعودية من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على منتخب عمان، بينما جزر القمر خسر من منتخب المغرب في نفس الجولة.

موعد مباراة السعودية وجزر القمر

تنطلق صافرة مباراة المغرب وجزر القمر في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وجزر القمر

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

