"بحضور أبو تريكة".. نهاية الخلاف بين وائل جمعة ومقدم ستوديو بي إن سبورتس

كتب - يوسف محمد:

06:21 ص 05/12/2025
أعلن وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتهاء الخلاف بينه وبين مقدم قنوات "بي إن سبورتس"، بعد ما حدث بين الثنائي في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي الأخيرة بدوري الأبطال.

وشارك وائل جمعة صورة له رفقة أحمد فؤاد مقدم قنوات "بي إن سبورتس"، ومعهما النجم المصري محمد أبو تريكة، في إشارة إلى انتهاء الخلاف بين الثنائي.

وكان وائل جمعة دخل في مشادة مع أحمد فؤاد، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي، الخاص بمباراة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما اعترض على مقاطعة فؤاد له خلال حديثه عن ركلة الجزاء التي تم احتسابها على الأهلي في اللقاء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تعادل بهدف لمثله أمام نظيره الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بين الثنائي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

