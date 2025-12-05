إعلان

سجل بطولات حسام البدري في ليبيا

كتب - نهى خورشيد

07:00 ص 05/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسام البدري
  • عرض 7 صورة
    المدرب حسام البدري
  • عرض 7 صورة
    حسام البدري
  • عرض 7 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
  • عرض 7 صورة
    حسام البدري
  • عرض 7 صورة
    أهلي طرابلس يجدد تعاقده مع حسام البدري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أضاف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس، لقباً جديداً إلى سجله التدريبي في ليبيا، بعد تتويجه اليوم ببطولة كأس ليبيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتعتبر بطولة الكأس هي الثانية له في ليبيا، إذ سبق له أن قاد الأهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز في الموسم الماضي.

ويعرض "مصراوي" في السطور الآتية بطولات حسام البدري مع أهلي طرابلس:

الدوري الليبي الممتاز: مرة واحدة

كأس ليبيا: مرة واحدة

وكان أهلي طرابلس نجح في حصد اللقب عقب فوزه المستحق على الأهلي بنغازي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي احتضنها استاد القاهرة مساء الخميس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام البدري أهلي طرابلس كأس ليبيا الدوري الليبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان