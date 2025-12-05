سجل بطولات حسام البدري في ليبيا

أضاف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس، لقباً جديداً إلى سجله التدريبي في ليبيا، بعد تتويجه اليوم ببطولة كأس ليبيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتعتبر بطولة الكأس هي الثانية له في ليبيا، إذ سبق له أن قاد الأهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز في الموسم الماضي.

ويعرض "مصراوي" في السطور الآتية بطولات حسام البدري مع أهلي طرابلس:

الدوري الليبي الممتاز: مرة واحدة

كأس ليبيا: مرة واحدة

وكان أهلي طرابلس نجح في حصد اللقب عقب فوزه المستحق على الأهلي بنغازي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي احتضنها استاد القاهرة مساء الخميس.