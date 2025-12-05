إعلان

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

04:36 ص 05/12/2025
تقام اليوم الجمعة، الموافق 5 ديسمبر 2025، العديد من المباريات الهامة والقوية في بطولة كأس العرب والدوريات الأوروبية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

مواعيد مباريات كأس العرب

المغرب ضد عمان: 4:30 مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD

جزر القمر ضد السعودية – 8:30 مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD

جدول مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي

سالفورد سيتي ضد ليتون أورينت – 9:30 مساء

جدول مباريات الدوري الإسباني

ريال أوفييدو ضد ريال مايوركا – 10 مساء

جدول مباريات الدوري الفرنسي

بريست ضد موناكو – 8 مساء

ليل ضد مارسيليا - - 10 مساء

جدول مباريات الدوري الألماني

ماينز ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – 9:30 مساء

