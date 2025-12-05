جدول مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر والقنوات الناقلة
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
تقام اليوم الجمعة، الموافق 5 ديسمبر 2025، العديد من المباريات الهامة والقوية في بطولة كأس العرب والدوريات الأوروبية.
ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:
مواعيد مباريات كأس العرب
المغرب ضد عمان: 4:30 مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD
جزر القمر ضد السعودية – 8:30 مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD
جدول مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي
سالفورد سيتي ضد ليتون أورينت – 9:30 مساء
جدول مباريات الدوري الإسباني
ريال أوفييدو ضد ريال مايوركا – 10 مساء
جدول مباريات الدوري الفرنسي
بريست ضد موناكو – 8 مساء
ليل ضد مارسيليا - - 10 مساء
جدول مباريات الدوري الألماني
ماينز ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – 9:30 مساء
إقرأ أيضًا..
"بعد تعادل قطر".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب