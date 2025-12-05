حكاية تأسيس بطولة كأس الأمم الأفريقية

قبل سبعة عقود، لم تكن القارة الأفريقية تملك أي بطولة كروية تجمع منتخباتها.

في عام 1956، وخلال أعمال المؤتمر العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في البرتغال، اجتمع ممثلون من مصر وإثيوبيا والسودان، إلى جانب مندوب من جنوب أفريقيا، لبحث إنشاء بطولة قارية تجمع منتخبات القارة، وفقاً لـ "BBC".

وكان الاجتماع الثلاثي دور في تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وإطلاق أول بطولة رسمية للمنتخبات السمراء.

وبعد أشهر قليلة، استضافت العاصمة السودانية الخرطوم النسخة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية في فبراير1957، بمشاركة ثلاث دول فقط، لكن مسار البطولة شهد عقبات منذ البداية، إذ تم استبعاد جنوب أفريقيا بعد رفض اتحادها إرسال فريق يضم لاعبين من مختلف الأعراق، في ظل سياسات الفصل العنصري التي كانت تفرضها في ذلك الوقت.

شاركت مصر في البطولة وتمكنت من تجاوز السودان في نصف النهائي، قبل أن تفوز على إثيوبيا 2-1 في النهائي الأول للحدث القاري، لتسجل نفسها كأول بطل في تاريخ المسابقة.

بعدها لم تستلم إثيوبيا التي كانت من الدول المؤسسة للبطولة، وبعد خمس سنوات، وتحديداً في عام 1962، عادت لتثأر من المنتخب المصري الذي كان يلعب تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة"، بعدما تغلبت عليه بنتيجة 4-2 في النهائي الذي استضافته أديس أبابا.