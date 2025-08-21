شخص خان الثقة.. إيمان خليف ترد على وسائل الإعلام الفرنسية

كتبت-هند عواد:

نفت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، اعتزالها، وسط أنباء فرنسية عن هذا الأمر.

وكتبت إيمان خليف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رد رسمي حول ما نُشر في وسائل الإعلام الفرنسية اليوم، أولًا، أود أن أوضح للرأي العام أن الأخبار التي تتحدث عن اعتزالي الملاكمة غير صحيحة، وهي مبنية فقط على تصريحات صادرة عن شخص لم يعد يمثلني بأي شكل من الأشكال، وأعتبره قد خان الثقة وخان الوطن بتصريحاته الكاذبة والمغرضة".

وأضافت: "لم أعلن يومًا اعتزالي الملاكمة، بل ما زلت ملتزمة بمسيرتي الرياضية، أتمرن بانتظام وأحافظ على لياقتي البدنية بين الجزائر وقطر، استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وإن نشر مثل هذه الشائعات يهدف فقط إلى التشويش والإساءة لمساري الرياضي والمهني".

واختتمت: "وسأبقى دائمًا وفيّة لرياضة الملاكمة ولوطني الجزائر، ولن تثنيني هذه الأخبار الكاذبة عن مواصلة الدفاع عن ألوان بلدي وتشريفه في المحافل الدولية، أشكر كل من دعمني وما يزال يساندني، وأؤكد أن مسيرتي مستمرة بإذن الله".

