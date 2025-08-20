بعد تأهل النصر والأهلي.. موعد نهائي كأس السوبر السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

حجز فريقي النصر والأهلي السعودي، بطاقة التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد تخطي الاتحاد والقادسية في نصف النهائي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بمباراة نصف النهائي التي أقيمت الثلاثاء بنتيجة 2-1، بينما فاز فريق الأهلي اليوم الأربعاء على القادسية بنتيجة 5-1.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والأهلي

من المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي بين فريقي النصر والأهلي، يوم السبت المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل قنوات "ثمانية" منافسات كأس السوبر السعودي، حيث يمكنك استقبالها عبر نات سات.