كتب - يوسف محمد:

تعرض النجم الأورجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد لموقف طريف داخل منزله، خلال محاولته لعب كرة القدم مع نجله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجم الوسط الأوروجوياني مساء الإثنين، وهو يتواجد داخل منزله وخلال محاولته لعب الكرة مع نجله وتمريرها إليه، سقط أرضا بشكل مفاجئ.

وخطف نجل فالفيردي الأنظار إذ اتجه عقب سقوط والده على أرضية المنزل إليه للإطمئنان عليه بعد مشاهدته يسقط على الأرض.

ويذكر أن النجم الأوروجوياني فالفيردي، يستعد رفقة فريق ريال مدريد حاليا لمواجهة أوساسونا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

وفالفيردي، كان قد ظهر رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ 65 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

جنوووووووون..



سقوط فالفيردي في منزله 💀💀💀💀

pic.twitter.com/2m3us7x2WS — عمرو (@bt3) August 18, 2025

