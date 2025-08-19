مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

"سقط على الأرض".. نجم ريال مدريد يتعرض لموقف محرج داخل منزله (فيديو)

04:24 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (3)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (5)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (6)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (1)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (8)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (9)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (10)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (11)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (2)
  • عرض 11 صورة
    فالفيردي (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تعرض النجم الأورجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد لموقف طريف داخل منزله، خلال محاولته لعب كرة القدم مع نجله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجم الوسط الأوروجوياني مساء الإثنين، وهو يتواجد داخل منزله وخلال محاولته لعب الكرة مع نجله وتمريرها إليه، سقط أرضا بشكل مفاجئ.

وخطف نجل فالفيردي الأنظار إذ اتجه عقب سقوط والده على أرضية المنزل إليه للإطمئنان عليه بعد مشاهدته يسقط على الأرض.

ويذكر أن النجم الأوروجوياني فالفيردي، يستعد رفقة فريق ريال مدريد حاليا لمواجهة أوساسونا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

وفالفيردي، كان قد ظهر رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ 65 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيدريكو فالفيردي ريال مدريد الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد المقبلة موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان