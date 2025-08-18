مدرب مصطفى محمد في نانت يشيد به.. هل تكون بداية جديدة للاعب؟



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، لويس كاسترو، بالأداء الذي يقوم به المهاجم المصري بصفوفه مصطفى محمد بالتدريبات والمباريات.

وقال كاسترو في تصريحات صحفية مساء يوم أمس الأحد في رده على سبب عدم مشاركة ماتيس أبلين كمهاجم مع الفريق:"أبلين لم يشارك في المباراة الماضية لأن مصطفى محمد يستحق اللعب، ماتيس أبلين يجب أن يعمل ليكسب مكانه في الخط الهجومي".

أبلين كان قد انضم لصفوف نانت قادمًا من صفوف ستاد رين بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 على سبيل الإعارة قبل أن يشتري نادي نانت عقده بصورة نهائية.

الفرنسي صاحب الـ 22 عامًا شارك لمدة 31 دقيقة في مباراة نانت مساء أمس الأحد أمام نظيره باريس سان جيرمان في المقابل شارك مصطفى محمد لمدة 79 دقيقة بالمباراة ذاتها.

وخسر نانت بهدف نظيف على يد نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد قد عانى من قلة المشاركة مع نانت بالموسم الماضي الذي كان يشارك به في أغلب الفترات بديلاً حال عدم جلوسه على مقاعد البدلاء لنهاية المباراة قبل أن يتعاقد النادي الفرنسي مع لويس كاسترو لقيادة الفريق بالموسم الجاري.

