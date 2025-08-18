مباريات الأمس
قبل انطلاق الكالشيو.. لوكاكو يتعرض لإصابة قوية ونابولي يكشف التفاصيل

04:05 م الإثنين 18 أغسطس 2025

روميلو لوكاكو

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى نادي نابولي الإيطالي ضربة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2025-2026، بعدما أعلن رسمياً إصابة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بتمزق خطير في الفخذ، سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وكان لوكاكو قد تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت نابولي بأولمبياكوس الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي 2-1، حيث اضطر المهاجم لمغادرة الملعب مبكراً بعد شعوره بآلام قوية.

وأصدر نابولي بياناً رسمياً عبر موقعه أكد فيه أن الفحوصات الطبية، التي أُجريت في مستشفى "بينيتا جراندي"، أظهرت إصابة لوكاكو بتمزق من الدرجة العالية في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيسر، مشيراً إلى أن اللاعب بدأ بالفعل مرحلة التأهيل البدني.

وأضاف النادي أن المهاجم البلجيكي سيخضع لاستشارة جراحية خلال الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كانت حالته تحتاج إلى تدخل جراحي، وسط توقعات بغيابه حتى شهر نوفمبر المقبل على الأقل، ما يعني ابتعاده عن بداية الموسم الجديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي نابولي الإيطالي روميلو لوكاكو الكالشيو الدوري الإيطالي
