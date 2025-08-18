6 صور لبكاء نيمار بعد الهزيمة التاريخية لسانتوس في الدوري البرازيلي

كتب - يوسف محمد:

دخل النجم البرازيلي نيمار، في بوة بكاء قوية عقب نهاية مباراة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا جاما البرازيلي، في الدوري البرازيلي والتي أقيمت اليوم، بسبب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمس.

وكان فريق سانتوس تلقى الهزيمة بنتيجة ستة أهداف دون مقابل أمام فاسكو دا جاما، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتعد هذه هى الهزيمة الأكبر طوال مشواره النجم البرازيلي الكروي مع مختلف الأندية التي لعب لها، لذلك كانت علامات الحزن تظهر على وجه نيمار عقب نهاية المباراة مباشرة.

ويذكر أن نيمار، كان قد عاد إلى فريق سانتوس الذي بدأ معه مسيرته الكروية، في يناير من العام الجاري 2025 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الهلال السعودي.

والجدير بالذكر أن فريق سانتوس يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 21 نقطة جمعهم من 19 مباراة.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج