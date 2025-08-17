لماذا أُلغي هدف إيزي أمام تشيلسي؟.. لائحة الدوري الإنجليزي تجيب

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي أٌيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، حالة تحكيمية جدلية.

وفي الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول، سدد إيبيريتشي إيزي الكرة من ركلة حرة مباشرة اصطدمت في جدار تشيلسي قبل أن تسكن شباك سانشيز.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو "var" قرر حكم المباراة إلغاء الهدف وسط تساؤلات من اللاعبين والجماهير عن سبب القرار غير المفهوم.

لائحة الدوري الإنجليزي تُدين جويهي

دفع مارك جويهي مدافع كريستال بالاس مويسيس كايسيدو، لاعب تشيلسي، ليسمح لتسديدة إيزي بالارتطام بالحائط. لكن هذا لم يكن سببًا في قرار الحكم.

وكانت الحقيقة أن جويهي لم يكن على بعد متر واحد من حائط تشيلسي قبل أن تدخل الكرة إلى اللعب، وهو ما لا يُسمح للاعبين الخصم بفعله.

وتنص المادة 13 من كتاب قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ما يلي: "عندما يشكل ثلاثة لاعبين أو أكثر من الفريق المدافع "جدارًا"، يجب على جميع لاعبي الفريق المهاجم البقاء على بعد متر واحد (1 ياردة) على الأقل من "الحائط" حتى تصبح الكرة في اللعب".