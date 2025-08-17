من العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي؟

كتب- نهى خورشيد:

يعتبر نادي مانشستر يونايتد أحد أعظم أندية كرة القدم وأكثرها تأثيراً في العالم، ليس فقط بفضل تاريخه العريق المليء بالانتصارات الدراماتيكية والنجوم الأسطوريين منذ تأسيسه عام 1878.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الهيكل الاستثماري للشياطين الحمر، وفقا لـ "ذا أثليتك".

بعد مرور عشرين عامًا على واحدة من أكثر صفقات الاستحواذ إثارةً للجدل في تاريخ كرة القدم، لا يزال مانشستر يونايتد تحت سيطرة عائلة جلازر.

وُلد مالكوم جلازر في نيويورك وتوفي عام 2014، لكن الحصة الأكبر من حقوق التصويت في يونايتد أصبحت مملوكة الآن لمجموعة من 11 صندوقاً ائتمانياً أو شركات ذات مسؤولية محدودة تدار من قبل أبنائه الستة.

وبحسب ترتيب نسب التصويت، جاءت حصصهم كالتالي: جويل (14.30٪)، دارسي (13.41٪)، بريان (12.55٪)، أفرام (9.85٪)، كيفن (9.27٪) وإدوارد (8.54٪).

وبنهاية مارس 2025، كان الأشقاء الستة يسيطرون على 67.92٪ من حقوق التصويت في النادي، ويمتلكون 48.95٪ من الأسهم المصدرة.

ويعود هذا الاختلاف إلى إصدار فئة جديدة من الأسهم تدعى "B" لعائلة جلازر عند إدراج النادي في بورصة نيويورك عام 2012، ما جعل النسبة المطروحة للتداول العام لا تتجاوز 5.36٪ من حقوق التصويت.

احتفظت العائلة بجميع أسهم الفئة "B" حتى فبراير 2024، حين استحوذت شركة Trawlers Limited، المملوكة بالكامل للسير جيم راتكليف، على 25٪ منها، قبل أن تضخ استثمارات جديدة عبر إصدار أسهم إضافية.

وضخ راتكليف 300 مليون دولار (238.5 مليون جنيه إسترليني) في يونايتد خلال عام 2024، وبنهايته أصبحت الكيانات المرتبطة به تملك 28.94٪ من أسهم النادي و28.96٪ من حقوق التصويت، ووفقاً للاتفاق، حصل راتكليف على إدارة العمليات الرياضية في النادي.

انتقلت حصة راتكليف لاحقاً إلى شركة INEOS Limited، التكتل العالمي الذي أسسه عام 1998، وذلك في ديسمبر 2024، وتعود ملكية INEOS إلى ثلاثة رجال أعمال بريطانيين وهم؛ جيم راتكليف (61.73٪)، أندرو كوري (19.19٪)، جون ريس (19.08٪).

وعلى الرغم من أن هذا يعني نظرياً أنهم الملاك الفعليون للنادي، فإن الثلاثة أعلنوا عدم استفادتهم المباشرة من هذه الحصة بعد انتقالها إلى INEOS، ما جعل INEOS هي المالكة النهائية.

وبخلاف جلازر وINEOS، هناك 22.11٪ من أسهم يونايتد متداولة علناً وتستحوذ المؤسسات الاستثمارية على معظمها، وتبقى أسهم الفئة "B" حكراً على جلازر وINEOS، ما يعني أن نسبة حقوق التصويت المملوكة لأطراف خارجية لا تتجاوز 3.13٪.

منذ دخول راتكليف وINEOS، أصبح يونايتد يشارك نفس المالك مع نادي نيس الفرنسي ولوزان-سبورت السويسري، فقد استحوذت INEOS على لوزان عام 2017 ثم نيس عام 2019.

وللتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وضعت INEOS نادي نيس في صندوق ائتماني مستقل خلال موسم 2024-25، بعدما تأهل كل من يونايتد ونيس للمسابقات الأوروبية.

وخلال تلك الفترة، لم يُعتبر أن INEOS وبالتالي راتكليف يملك سيطرة أو تأثيراً حاسماً على النادي الفرنسي.

•استحوذ مالكوم جلازر على فريق تامبا باي بوكانيرز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) عام 1995، ولا تزال العائلة المالكة للفريق حتى اليوم.

كما يملك أفرام غلازر عبر مجموعة Lancer Capital نادي ديزرت فايبرز في دوري الكريكت الإماراتي (T20)، بجانب إدارة مصالح عقارية واسعة عبر Glazer Properties، تشمل مراكز تجارية في 14 ولاية أمريكية.

تحتفظ العائلة أيضاً بالسيطرة على مجموعة HRG (شركة نفط سابقة استحوذ عليها مالكوم عام 1994)، فيما يرأس أفرام غلازر مجموعة Innovate Corporation، التي تستثمر في البنية التحتية والعلوم الحيوية والإعلام.

أما INEOS، فهي ليست مجرد مجموعة كيميائية عالمية؛ بل تمتلك أيضاً: فريق مرسيدس-INEOS في فورمولا 1 (شريكًا مع مرسيدس وتوتو وولف)، INEOS Grenadiers في سباقات الدراجات،فريق INEOS Britannia في سباقات الإبحار، علامة الأزياء Belstaff ضمن قطاعها الاستهلاكي.