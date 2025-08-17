8 أهداف تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

بات المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من الانفراد برقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 187 في الدوري الإنجليزي، ليتساوى مع أندرو كول في المركز الرابع، في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وبهدف محمد صلاح في شباك بورنموث، مساء الجمعة، وصل إلى هدفه رقم 106 على ملعب أنفليد، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي.

ويتبقى لمحمد صلاح 8 أهداف في الأنفليد، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على ملعبه في البطولة، متساويا مع أسطورة أرسنال السابقة تييري هنري (114 هدفا).

