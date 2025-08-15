موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة – مصراوي

يفتتح فريق ليفربول اليوم الجمعة، أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، بمواجهة فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل الريدز.

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، محققًا اللقب للمرة الـ20 فى تاريخه، ومعادلًا بذلك رقم مانشستر يونايتد في عدد مرات التتويج بالبطولة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".