الدوري المصري

بتروجيت

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

03:56 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
القاهرة – مصراوي

يفتتح فريق ليفربول اليوم الجمعة، أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، بمواجهة فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل الريدز.

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، محققًا اللقب للمرة الـ20 فى تاريخه، ومعادلًا بذلك رقم مانشستر يونايتد في عدد مرات التتويج بالبطولة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

ليفربول موعد مباراة ليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول وبورنموث
