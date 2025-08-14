مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

91 77
20:00

السنغال

كرة اليد

مصر -19

29 31
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

ارتبط إسمه بالزمالك.. عمر فايد ينضم للدوري البرتغالي من بوابة هذا النادي

09:33 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد بقميص أروكا البرتغالي
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد بقميص أروكا البرتغالي
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد بقميص أروكا البرتغالي
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد
  • عرض 10 صورة
    عمر فايد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدافع المصري الشاب عمر فايد، انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي أروكا البرتغالي، قادمًا من فناربخشة التركي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء في نهاية فترة الإعارة.

ويأتي انضمام فايد إلى أروكا بعد خروجه من حسابات المدير الفني لفناربخشة، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يمنحه فرصة المشاركة بانتظام منذ بداية الموسم.

وتعد هذه المحطة هي الإعارة الثالثة في مشوار فايد الاحترافي، بعدما سبق له اللعب مع نوفي بازار الصربي وبيرشكوت البلجيكي، حيث يسعى المدافع الواعد لاكتساب المزيد من الخبرات في الملاعب الأوروبية.

وكان اسم فايد قد ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى الدوري المصري، وسط اهتمام من الزمالك، إلا أن اللاعب فضل مواصلة رحلته الاحترافية في أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر فايد الدوري البرتغالي الزمالك أروكا البرتغالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة