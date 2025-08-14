كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدافع المصري الشاب عمر فايد، انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي أروكا البرتغالي، قادمًا من فناربخشة التركي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء في نهاية فترة الإعارة.

ويأتي انضمام فايد إلى أروكا بعد خروجه من حسابات المدير الفني لفناربخشة، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يمنحه فرصة المشاركة بانتظام منذ بداية الموسم.

وتعد هذه المحطة هي الإعارة الثالثة في مشوار فايد الاحترافي، بعدما سبق له اللعب مع نوفي بازار الصربي وبيرشكوت البلجيكي، حيث يسعى المدافع الواعد لاكتساب المزيد من الخبرات في الملاعب الأوروبية.

وكان اسم فايد قد ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى الدوري المصري، وسط اهتمام من الزمالك، إلا أن اللاعب فضل مواصلة رحلته الاحترافية في أوروبا.