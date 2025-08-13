مباريات الأمس
موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في نهائي السوبر الأوروبي

10:00 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
    نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
    توماس فرانك مدرب توتنهام_Easy-Resize.com
    برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي ثنائي باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
    عثمان ديمبلي_Easy-Resize.com
    تدريبات باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
    لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
كتبت-هند عواد:

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف كأس العالم للأندية 2025، عن خامس ألقابه خلال موسم 2024-2025، عندما يواجه توتنهام الإنجليزي، مساء اليوم في نهائي السوبر الأوروبي.

باريس سان جيرمان، حقق رباعية تاريخية في عام 2025 حتى الآن، بالفوز بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، فيما خسر نهائي كأس العالم للأندية من تشيلسي.

موعد مباراة سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي

يواجه باريس سان جيرمان توتنهام، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فريولي في أوديني بإيطاليا، في إطار منافسات نهائي السوبر الأوروبي.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام

تنقل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في نهائي السوبر الأوروبي، على قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري للبطولات الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن توتنهام فاز بلقب وحيد خلال موسم 2024-2025، بالفوز بلقب الدوري الأوروبي، على حساب مانشستر يونايتد، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الـ17.

