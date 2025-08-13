قبل بداية الموسم.. 14 رقما قياسيا لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الجديد 2025/26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل.

وشهد الموسم الماضي من البريميرليج، تحقيق محمد صلاح نجم ليفربول 14 رقما قياسيا بالدوري الإنجليزي.

14 رقما قياسيا لمحمد صلاح

1. ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 246 هدفا، متفوقا على جوردون هودسون صاحب الـ 141 هدفا.

2. الهداف التاريخي لأجانب الدوري الإنجليزي برصيد 186 هدفا متفوقا على الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق.

3. أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويساهم في صناعة هدفين في مباراتين ضد حامل اللقب بموسم واحد (مانشستر سيتي).

4. احتل المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 186 هدفا، متفوقا على المهاجم كون أجويرو.

5. سجل المصري 9 أهداف وست تمريرات حاسمة ضد الفرق التي يدربها بيب جوارديولا، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب خلال مسيرة المدرب الإسباني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

6. سجل صلاح 16 هدفا خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، ليعادل رقم كيفن فيليبس (1999/2000) وهاري كين (2022/23) كأكثر لاعب تسجيلا خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

7. قدم محمد 11 تمريرة حاسمة خارج الديار هذا الموسم، وهو رقم قياسي يتقاسمه الآن مع سيسك فابريجاس، الذي حقق هذا الإجمالي في موسم 2014/2015 مع تشيلسي.

8. إجمالي تمريراته الحاسمة البالغ 18 هذا الموسم هي أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

9. توج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج حصدا للجائزة معادلا تيري هنري لاعب أرسنال السابق.

10. تصدر نجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة، بإجمالي 47 مساهمة تهديفية.

ليصبح واحد من ثلاثة لاعبين فقط حققوا مثل هذا الإنجاز، إلى جانب إيرلينج هالاند (44) في 2022/23، و43 لويس سواريز في 2013/14، في حين أنه اللاعب الوحيد الذي وصل إلى أكثر من 40 مساهمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، حيث فعل ذلك سابقًا في 2017/18.

11. أصبح المصري أول لاعب يسجل 29 هدفًا أو أكثر ويقدم 18 تمريرة حاسمة أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

12. المصري سجل وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024/25، وهو أكبر عدد للاعب في موسم واحد في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ أن فعلها ليونيل ميسي بـ11 مباراة مع برشلونة في 2014/2015.

13. صلاح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 47 مساهمة تهديفية معادلا كلا من آلان شيرار موسم 1994-1995 وأندرو كول 1993-1994.

14. في جميع المسابقات، أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في موسم 2024/25.