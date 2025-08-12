مواعيد انطلاق الدوريات الـ5 الكبرى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025/26 من الدوريات الـ5 الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، والفرنسي).

ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس 2025.

متى تنطلق الدوريات الـ5 الكبرى؟

الدوري الإنجليزي - 15 أغسطس (ليفربول ضد بورنموث)

الدوري الإسباني - 15 أغسطس (برشلونة ضد جيرونا)

الدوري الفرنسي - 15 أغسطس (رين ضد أولمبيك مارسيليا)

الدوري الألماني - 22 أغسطس (بايرن ميونيخ ضد لايبزيج)

الدوري الإيطالي - 23 أغسطس (جنوى ضد ليتشي)