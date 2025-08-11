25 صورة ترصد قصة كريستيانو رونالدو وجورجينا قبل إعلان زواجهما

كتب ـ محمد الميموني:

قدم نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو عرضًا للزواج من مصممة الأزياء العالمية.

ونشرت جورجينا على الحساب الرسمي لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة ليدها وبها خاتم الزواج ويد رونالدو مدوناً:" نعم أفعل ذلك.. في هذه المرة وفي كل حياتي".

قصة حب البرتغالي كريستيانو رونالدو و صديقته جورجينا رودريجيز تعود إلى عام 2016، حينما التقى بها الدون للمرة الأولى في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به جورجينا في إسبانيا، لتبدأ قصة حب رونالدو وجورجينا من النظرة الأولى.

عام 2017 كان شاهداً على الظهور الرسمي الأول لجورجينا رفقة النجم البرتغالي، خلال حضورها معه حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

وأنجبت جورجينا من رونالدو ابنتين وهما "الآنا مارتينا" و"بيلا أزميرالدا".