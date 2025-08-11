أعرب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن خيبة أمله بعد أن قاطع عدد من جماهير كريستال بالاس دقيقة الصمت على ديوجو جوتا وأندريه سيلفا قبل مباراة الدرع الخيرية أمس الأحد في ويمبلي.

وانتهت المباراة بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي كريستال بالاس بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن يفوز إيجلز 3-2 بركلات الترجيح ليرفع الكأس لأول مرة في تاريخه.

وتصدى دين هندرسون لركلتي أليكسيس ماك أليستر وهارفي إليوت، وأهدر محمد صلاح ركلة أخرى، قبل أن يسدد جاستن ديفيني الركلة الحاسمة.

وقال فان ديك بعد المباراة: "نعم، أشعر بخيبة أمل، هذا كل ما أستطيع قوله، لا أعرف من فعل ذلك، لكن كان هناك الكثير ممن حاولوا إسكاته، لذا من الواضح أن هذا لا يُجدي نفعًا".

وأضاف: "لكن هذا هو الواقع، لا يُمكنكم التحكم بعدد المشجعين الحاضرين؟ هل كانوا ٨٠ ألفًا؟ لذا من المُخيب للآمال سماع ذلك.

وعندما سُئل عن الحادث الذي أدى إلى اضطرار الحكم كريس كافاناج إلى إطلاق صافرته مبكرًا وقطع دقيقة الصمت، قال مدرب ليفربول أرن سلوت إنه لا يعتقد أن هناك أي "نية سيئة" من جماهير كريستال بالاس.