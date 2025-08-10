بعد رحيل 7 لاعبين.. كم بلغت مكاسب ليفربول في الميركاتو الصيفي؟



كتب- محمد عبدالهادي:

شهد نادي ليفربول الإنجليزي نشاطًا ملحوظًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أنفق النادي مبالغ ضخمة لتدعيم صفوفه استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2025-2026.

تعاقدات ليفربول الصيفية بـ 320 مليون يورو

وضم ليفربول خلال هذا الصيف مجموعة من أبرز الأسماء الصاعدة في مقدمتهم فلوريان فيرتز، وميلوس كيركيز، وجورجي مامارداشفيلي، وجيريمي فريمبونج، وهوجو إيكيتيكي، ووفقًا لترانسفير ماركت، فإن إجمالي قيمة هذه الصفقات بلغ نحو 320 مليون يورو.

في المقابل، نجح ليفربول في تحقيق عوائد مالية كبيرة من بيع عدد من لاعبيه، حيث غادر الفريق 7 لاعبين خلال الميركاتو الحالي، وبلغت حصيلة هذه الانتقالات أكثر من 165 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت أبرز الصفقات على النحو التالي:

انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

رحيل داروين نونيز إلى الهلال السعودي بقيمة 46 مليون جنيه إسترليني.

بيع جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

انضمام الحارس كويمين كيليهر إلى برينتفورد مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

رحيل تايلر مورتون إلى أولمبيك ليون بنفس القيمة.

وأخيرًا، بيع نات فيليبس إلى وست بروميش مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.

