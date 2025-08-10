مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

أحد ضحاياه المفضلة.. أرقام محمد صلاح ضد كريستال بالاس قبل صدام الليلة

10:59 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (10) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (17)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (14)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (13)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (12)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (11)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (10)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (15)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (8)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (2)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (7)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (6)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يقود ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في نهائي بطولة درع الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث محمد صلاح عن مواصلة تألقه عندما يفتتح الموسم الجديد ببطولة درع الاتحاد، حيث يعتبر فريق كريستال بالاس أحد ضحاياه المفضلة منذ أن خطت قدمه في الملاعب الأوروبية.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس كالتالي:

منذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول موسم 2017-2018، لعب محمد صلاح أمام كريستال بالاس 16 مباراة، حيث ساهم محمد صلاح في 14 مساهمة تهديفية، بعدما تمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 5 أهداف.

وتعد أول مباراة لمحمد صلاح، أمام كريستال بالاس يوم 29 مارس 2014، وهو بقميص تشيلسي، حيث خسر بهدف نظيف على ملعب سيلهرست بارك.

أما آخر مباراة لمحمد صلاح، كانت في نهاية الموسم الماضي وبالتحديد في الجولة الأخيرة حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف، وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول

وفي حال تتويج صلاح ببطولة الدرع الخيرية الليلة، سيعادل محمد صلاح في حال الفوز بلقب الدرع الخيرية، مواطنه محمد النني، الذي حقق لقبين للبطولة، رفقة آرسنال، عامي 2017 و2020.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس كأس الدرع الخيرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟