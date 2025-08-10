أحد ضحاياه المفضلة.. أرقام محمد صلاح ضد كريستال بالاس قبل صدام الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يقود ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في نهائي بطولة درع الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث محمد صلاح عن مواصلة تألقه عندما يفتتح الموسم الجديد ببطولة درع الاتحاد، حيث يعتبر فريق كريستال بالاس أحد ضحاياه المفضلة منذ أن خطت قدمه في الملاعب الأوروبية.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس كالتالي:

منذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول موسم 2017-2018، لعب محمد صلاح أمام كريستال بالاس 16 مباراة، حيث ساهم محمد صلاح في 14 مساهمة تهديفية، بعدما تمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 5 أهداف.

وتعد أول مباراة لمحمد صلاح، أمام كريستال بالاس يوم 29 مارس 2014، وهو بقميص تشيلسي، حيث خسر بهدف نظيف على ملعب سيلهرست بارك.

أما آخر مباراة لمحمد صلاح، كانت في نهاية الموسم الماضي وبالتحديد في الجولة الأخيرة حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف، وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول

وفي حال تتويج صلاح ببطولة الدرع الخيرية الليلة، سيعادل محمد صلاح في حال الفوز بلقب الدرع الخيرية، مواطنه محمد النني، الذي حقق لقبين للبطولة، رفقة آرسنال، عامي 2017 و2020.