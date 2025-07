حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدفي تشيلسي كل من كول بالمر في الدقيقة 15، ثم أحرز أغوستين جاياي، حارس مرمى بالميراس، هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرماه.

أما هدف بالميراس الوحيد فجاء عن طريق اللاعب إستيفاو في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يتأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي مع فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو.

Gusto restores the @ChelseaFC lead!



Going down as an Weverton Own Goal due to a deflection on the back line. pic.twitter.com/gKpM6jjXCU — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!



ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 - @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025