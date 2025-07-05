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فيديو أهداف مباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

07:06 ص السبت 05 يوليو 2025
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    تشيلسي وبالميراس (1)
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    مباراة تشيلسي وبالميراس
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    لقطات من مباراة تشيلسي وبالميراس
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    بالميراس ضد تشيلسي
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    لاعب تشيلسي (1)
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    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
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حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدفي تشيلسي كل من كول بالمر في الدقيقة 15، ثم أحرز أغوستين جاياي، حارس مرمى بالميراس، هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرماه.

أما هدف بالميراس الوحيد فجاء عن طريق اللاعب إستيفاو في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يتأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي مع فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو.

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أهداف مباراة تشيلسي وبالميراس كأس العالم للأندية 2025 بالميراس تشيلسي
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