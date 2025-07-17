كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض نادي آرسنال تيفات المونتينجري واحدة من أقسى العقوبات بتاريخ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنعه من المشاركة في كافة المسابقات القارية لمدة 10 سنوات كاملة، بعد تورطه في فضيحة تلاعب بالنتائج تعود إلى عام 2023.

وجاءت هذه العقوبة التي فرضها "يويفا"، على خلفية تأكيد تورط النادي في التلاعب بنتيجة مواجهته أمام ألاشكيرت الأرميني ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا موسم 2023، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 خارج الديار، قبل أن يتلقى آرسنال تيفات خسارة صادمة بنتيجة 6-1 في مباراة الإياب على أرضه.

قرار لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفا لم يتوقف عند حدود النادي فقط، بل امتد ليشمل الأفراد المتورطين، حيث تم فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على كل من اللاعب نيكولا شيليبتش والمسؤول الإداري رانكو كرجوفيتش، فيما تم معاقبة لاعبين آخرين بالإيقاف لمدة 10 سنوات لكل منهما.

اليويفا أكد في بيانه الرسمي أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتمديد قرار الإيقاف ليشمل كافة المسابقات على مستوى العالم، وهو ما يعني حرمان النادي من المشاركة قارياً ودولياً حتى نهاية موسم 2034-2035.

إلى جانب عقوبة الإيقاف، فرضت اللجنة غرامة مالية كبيرة على نادي آرسنال تيفات بلغت 500 ألف يورو، رغم الوضعية الصعبة التي يمر بها الفريق، حيث كان ينافس في بطولة تفادي الهبوط بالدوري المونتينغري خلال الموسم المنقضي، قبل أن ينجح في ضمان بقائه بفوزه في المباراة الحاسمة على لوفسين برباعية نظيفة.