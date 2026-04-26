اندلع حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث شُوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى صناعي مخصص للتخزين داخل القاعدة.

تفاصيل الحادث والسيطرة عليه

عقب الحادث، أكدت فرق الإطفاء في مقاطعة "جلوسترشير" البريطانية السيطرة الكاملة على النيران، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تُرجح أن يكون سبب الحريق "عرضيا" ولا توجد مؤشرات على وجود شبهة جنائية.

وكانت طواقم الإطفاء قد استُدعيت في تمام الساعة 01:25 من صباح اليوم الأحد، بعد رصد ألسنة اللهب في مبنى صناعي للتخزين مكون من طابق واحد داخل القاعدة، حيث تمت الاستعانة بفرق إطفاء من المناطق المجاورة لإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

Major Fire at RAF Fairford in Gloucestershire, UK – Overnight Blaze at Key USAF Bomber Base



RAF Fairford hosts a major forward-deployed USAF contingent — including B-1B Lancers and B-52s — used for strikes/support in the recent Iran operations pic.twitter.com/0Pq1NWDlHk — Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) April 26, 2026

أهمية استراتيجية في "الحرب ضد إيران"

تكتسب قاعدة "فيرفورد" أهمية كبرى في الوقت الحالي، حيث تستخدمها القوات الجوية الأمريكية (USAF) كمنطلق لعملياتها العسكرية ضد إيران.

وتُعد هذه القاعدة، الواقعة بالقُرب من حدود مقاطعة "ويلتشير"، من القواعد القليلة القادرة على استضافة الأنواع الثلاثة من القاذفات الأمريكية بعيدة المدى (B-1 وB-2 وB-52) بفضل مدرجها الطويل بشكل استثنائي.

تطورات الموقف الميداني والسياسي

أوضح المتحدث باسم خدمة الإطفاء، أن الطواقم لا تزال في الموقع كإجراء احترازي لضمان عدم تجدد النيران، بعد أن طُلب من السكان المحليين في وقت سابق إغلاق النوافذ والأبواب لتفادي الدخان الكثيف.

ويأتي هذا الحادث في ظل توتر سياسي عقب إعلان الحكومة البريطانية في الأول من مارس الماضي موافقتها على استخدام القواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات "دفاعية" ضد مواقع الصواريخ الإيرانية، مما يضع القاعدة في قلب التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة.