الرئيس السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟

كتب : أحمد جمعة

02:25 م 26/04/2026 تعديل في 02:39 م

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حادث إطلاق النار الذي شهدته قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تابعتُ باهتمام شديد عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره فخامة الرئيس دونالد ترامب".

وأضاف الرئيس السيسي: "وفى هذا السياق، أدين هذا العمل الإجرامي، وأؤكد رفضنا القاطع لكافة أشكال العنف السياسي والإرهاب الذى يمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المجتمعات، كما أعرب عن الارتياح الكبير لسلامة فخامة الرئيس الأمريكي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الصديقة الأمن والاستقرار والازدهار".

ماذا حدث في "حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض"؟

شهدت قاعة فندق واشنطن هيلتون، مساء السبت، حالة من الفوضى بعد اقتحام رجل مسلح ردهة الفندق، حيث كان يُقام الحفل، واندفع المهاجم نحو قاعة الرقص وأطلق النيران، ما أدى إلى مواجهة متوترة مع عناصر الخدمة السرية، بينما احتمى الضيوف تحت الطاولات عقب سماع دوي إطلاق نار.

وأكدت السلطات الأمريكية أن الرئيس ترامب لم يُصب بأي أذى، حيث جرى إجلاؤه سريعًا من المنصة إلى موقع آمن، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

لمزيد من التفاصيل:

محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب

فيديو قد يعجبك



صور خلسة وانتهاك خصوصية.. تفاصيل إحالة متهم للمحاكمة في واقعة ريهام عبدالغفور
كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
اندلاع حريق هائل داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية (فيديو)
أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟