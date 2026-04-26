علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حادث إطلاق النار الذي شهدته قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تابعتُ باهتمام شديد عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره فخامة الرئيس دونالد ترامب".

وأضاف الرئيس السيسي: "وفى هذا السياق، أدين هذا العمل الإجرامي، وأؤكد رفضنا القاطع لكافة أشكال العنف السياسي والإرهاب الذى يمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المجتمعات، كما أعرب عن الارتياح الكبير لسلامة فخامة الرئيس الأمريكي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الصديقة الأمن والاستقرار والازدهار".

ماذا حدث في "حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض"؟

شهدت قاعة فندق واشنطن هيلتون، مساء السبت، حالة من الفوضى بعد اقتحام رجل مسلح ردهة الفندق، حيث كان يُقام الحفل، واندفع المهاجم نحو قاعة الرقص وأطلق النيران، ما أدى إلى مواجهة متوترة مع عناصر الخدمة السرية، بينما احتمى الضيوف تحت الطاولات عقب سماع دوي إطلاق نار.

وأكدت السلطات الأمريكية أن الرئيس ترامب لم يُصب بأي أذى، حيث جرى إجلاؤه سريعًا من المنصة إلى موقع آمن، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

لمزيد من التفاصيل:

