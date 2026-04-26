شهد الفترة الماضية تصاعداً مقلقاً في حوادث هجوم الكلاب الضالة على المواطنين، لا سيما الأطفال، في عدد من المحافظات، آخرها الطفل باسم محمد السيد والذي شيعت جنازته بمحافظة السويس أمس، وتحولت شوارع بعض القرى والمناطق السكنية الجديدة إلى ساحات من الرعب، وسط استغاثات متكررة من الأهالي لإنقاذ أبنائهم من "أنياب" الكلاب التي باتت تتحرك في قطعان تهدد المارة.

أهالي السويس يشيّعون جثمان الطفل باسم



في السويس، شيع الآلاف جثمان الطفل "باسم محمد السيد"، الذي لم يمت بعضة مباشرة، بل سقط ضحية "الرعب"؛ حيث صدمته سيارة أثناء هروبه المذعور من نباح ومطاردة الكلاب، ليرحل تاركاً جرحاً غائراً في قلب المحافظة.

بعد 3 أشهر من المعاناة.. وفاة شاب إثر عضة كلب بالمنوفية





وفي المنوفية، سادت حالة من الحزن الشديد بقرية طليا عقب وفاة الشاب "حسان عادل"، طالب الجامعي الذي صارع الموت لـ 3 أشهر بعد عقر كلب له، وانتهت رحلته بغيبوبة ثم وفاة مفاجئة، ليؤكد أن "عضة الكلب" قد تكون حكماً بالإعدام مؤجل التنفيذ.

كلاب "بيانكي" تُثير الذعر في الإسكندرية.. 21 مصابًا في 48 ساعة

شهدت منطقة "بيانكي" بالعجمي هجومين متتاليين في أقل من يومين، الكلب "الأصفر" كما وصفه الأهالي، عقر وحده 12 شخصاً بينهم 4 أطفال، ليرتفع إجمالي المصابين في تلك المنطقة إلى 21 جريحاً في 48 ساعة فقط، الأهالي هناك باتوا يخشون الخروج من منازلهم، خاصة مع تواجد هذه الكلاب قرب الشواطئ والمناطق الحيوية.

5 وقائع و 49 مصابًا.. هجمات الكلاب الضالة ترعب أهالي البحيرة -انفوجراف





محافظة البحيرة سجلت الرقم الأصعب في العقر الجماعي، فخلال أقل من 100 يوم، هاجمت الكلاب 5 قرى ومدن (حوش عيسى، إيتاي البارود، كفر الدوار، وكوم حمادة)، مخلفة 49 مصاباً، كان للأطفال "نصيب الأسد" بينهم بـ 30 طفلاً تقريباً، مما يطرح تساؤلات حول جدوى حملات التحصين والترقيم الحالية.

بسبب "عضة كلب".. الحبس 5 سنوات لطبيبة وممرضة وموظف بالإسكندرية





لم تكن الكلاب وحدها هي القاتلة، بل أحياناً يكون الإهمال الطبي هو السبب. محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكماً رادعاً بـ الحبس 5 سنوات لطبيبة وممرضة وموظف إداري، بعد تسببهم في وفاة طفل تعرض للعقر بـ "العامرية".

التحقيقات كشفت عن كارثة، موظف إداري انتحل صفة طبيب وربط الجرح بضمادة، وطبيبة أجرت جراحة تجميل دون التعامل مع "سموم العقر"، مما أدى لتدهور حالة الطفل ووفاته.

صراع بين الرفق بالحيوان وأمن المواطن

مديرية الطب البيطري بالإسكندرية وضعت يدها على الجرح، مشيرة إلى أن انتشار القمامة هو البيئة الخصبة لهذه الكلاب، مؤكدة أن يدها مغلولة أحياناً بسبب معارضة جمعيات الرفق بالحيوان لعمليات "التخلص من الكلاب"، بينما تستمر الحملات الدورية للترقيم والتحصين، مع اللجوء لـ "الخرطوش والسم" فقط في حالات الضرورة القصوى التي تهدد الأرواح.