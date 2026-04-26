حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 24 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف النيابة العامة على حكم براءة الراقصة بوسي، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم السابق

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت ببراءة الراقصة بوسي من التهمة المنسوبة إليها، والمتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء العام.

إحالة سابقة للمحاكمة

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على القيم الأسرية، عبر نشر محتوى مصور على مواقع التواصل.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن بث مقاطع اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أقوال المتهمة

وخلال التحقيقات، نفت الراقصة بوسي امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية مرتبطة بالواقعة.

