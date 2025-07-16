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"بسبب ركلة جزاء".. محمد يوسف يكشف رد فعل تريزيجيه بعد تغريمه في المونديال

11:58 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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  • عرض 15 صورة
    محمد يوسف
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    محمد يوسف
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    محمد يوسف
  • عرض 15 صورة
    محمد يوسف
  • عرض 15 صورة
    بعثة الأهلي (12) (1)
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    تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه (1)
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    تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه 1
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    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (1)
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    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (2)
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    تريزيجيه من مران الأهلي في ميامي
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    رد فعل تريزيجيه على إهدار ركلة الجزاء
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    تريزيجيه
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كتب - يوسف محمد:

أكد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن محمود تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كان ملتزما بشكل كامل بعد توقيع عقوبة مالية عليه، بسبب ما بدر منه في مباراة إنتر ميامي بمونديال الأندية.

وكان تريزيجيه أصر على تسديد ركلة الجزاء، التي تم احتسابها للمارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى بمونديال الأندية، على الرغم من وجود وسام أبو علي الذي يعد المسدد الأول لركلات الجزاء بالفريق.

وقال يوسف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "العقوبة التي وقعت على تريزيجيه عقب إهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، لم تكن بسبب إهدار الركلة ولكن لمخالفته ترتيب مسددي ركلات الجزاء بالفريق، طبقا لتعليمات الجهاز الفني".

وأضاف: "تريزيجيه من اللاعبين الملتزمين بشكل كبير والمميزين أيضًا، تقبل العقوبة بشكل طبيعي، اعتذر لزملائه بالفريق والجهاز الفني".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية من دور المجموعات، دون أن يحقق أن فوز بعدما تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد.

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