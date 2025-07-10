الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتتح مقر في برج ترامب بأمريكا

ستصبح العلاقة الوثيقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والرئيس الأميركي دونالد ترامب أقوى، حيث من المقرر أن يفتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم مكتبا له في برج ترامب بنيويورك.

وأمضى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو العام الماضي في تعزيز الروابط مع ترامب، حيث قام بزيارة البيت الأبيض ومقر إقامة الرئيس في فلوريدا بمناسبات عديدة.

وكان إنفانتينو حاضرا في حدث في برج ترامب لإطلاق معرض مدته خمسة أيام لكأس العالم للأندية عندما أُعلن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سوف ينتقل إلى هناك.

وقال إنفانتينو: "الفيفا منظمة عالمية ولكي تكون عالمية، يتعين علينا أن نكون في كل مكان".

وأضاف: "يتعين علينا أن نكون في نيويورك، ليس فقط من أجل بطولة كأس العالم للأندية هذا العام وكأس العالم للمنتخبات العام المقبل، بل يتعين علينا أن نكون في نيويورك أيضًا عندما يتعلق الأمر بأماكن تواجد مكاتبنا".

واختتم: "اليوم، نفتتح مكتبًا لنيويورك هنا في برج ترامب، شكرًا لك يا إريك (نجل رئيس أمريكا)، شكرًا للجميع، شكرًا أيضًا للرئيس ترامب، فهو من أشدّ مشجعي كرة القدم".