الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

أسباب فشل تأهل منتخب مصر لـ أمم أفريقيا 3 سنوات.. حسن شحاتة يجيب

كتب : نهي خورشيد

10:08 م 16/04/2026
لا يزال اسم المدرب المصري حسن شحاتة حاضراً في النقاشات الكروية داخل القارة الأفريقية، باعتباره أحد أبرز من تولى قيادة المنتخب الوطني الأول للفراعنة في تاريخ الكرة الأفريقية.

حسن شحاتة يكشف سبب فشل تأهل منتخب مصر لـ أمم أفريقيا 3 سنوات

وتحدث شحاتة في حوار سابق بمجلة "نيو أفريكان ماجازين" مع الصحفي الإفريقي أوساسو أوبايوانا عن أوضاع الكرة المصرية ما بعد ثورة 2011، إذ قال إنها كانت نقطة تحول أثرت على مسيرته ومسيرة المنتخب المصري معاً سواء من حيث الاستقرار الفني أو النتائج، مشيراً إلى أن الظروف العامة في تلك الفترة انعكست على كرة القدم بشكل مباشر وأدت إلى تراجع مستوى المنافسات المحلية وغياب الاستقرار داخل المنتخب.

وأوضح مدرب الفراعنة السابق: "فشل منتخب مصر في التأهل لبطولات كأس الأمم الأفريقية أعوام 2012 و2013 و2015 ارتبط بشكل مباشر بالربيع العربي، إذ احتاج المنتخب الوطني وقتها إلى إعادة بناء من الصفر، خاصة وأن استبدال فريق فاز بـ 3 ألقاب أفريقية يعتبر أمراً في غاية الصعوبة".

كما أشار المدرب السابق لمنتخب مصر عن تراجع فرص المدربين المحليين في تولي القيادة الفنية للمنتخبات الأفريقية لصالح أسماء أجنبية، رغم امتلاك العديد من المدربين الأفارقة الكفاءة والخبرة الكافية لتحقيق النجاح، منتقداً المعايير التي يتم بها الاختيار في بعض الاتحادات القارية.

وأتم حديثه: "تحدثت مع عيسى حياتو في إحدى الجوائز، وسألته عن سبب تقدير المدربين الأجانب وتسميتهم دائماً بالأفضل، كما سألته أيضاً عن سبب عدم بذل أفريقيا جهوداً لرفع المستوى الفني للمدربين الأفارقة وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتولي مناصب رفيعة المستوى، حتى في أوروبا".

إنجازات حسن شحاته مع منتخب مصر

حقق حسن شحاتة إنجازاً تاريخياً مع المنتخب المصري بعدما قاده للتتويج بـ كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، ليصبح المدرب الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحقق هذا الرقم القياسي.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل كيفية التوصل إلى وقف النار بين إسرائيل ولبنان
تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
