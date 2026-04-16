واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ خاض الفريق مرانه الختامي على ستاد الكلية الحربية.

جلسة تحفيزية من معتمد جمال لـ للاعبي الزمالك

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفارس الأبيض جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز في لقاء الإياب، مطالباً بضرورة التركيز الكامل وبذل أقصى مجهود ممكن من أجل إسعاد الجماهير وبلوغ الهدف المطلوب، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المباراة بمعزل عن نتيجة الذهاب.

وأكد المدير الفني خلال حديثه أن نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد تمنح الفريق أفضلية، لكنها لا تعني شيئاً في ظل أهمية الحسم على ملعب القاهرة، مشيراً إلى ضرورة خوض اللقاء بروح عالية وتركيز شديد منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية.

وفي إطار التحضيرات الفنية، شرح معتمد جمال بعض الجوانب التكتيكية التي سيتم تطبيقها خلال المران الختامي، إلى جانب توجيه تعليمات خاصة للاعبين استعداداً لخطة المباراة.

مران بدني خاص للفارس الأبيض

وعلى الجانب البدني، خاض لاعبو الزمالك فقرة تأهيلية وبدنية خفيفة ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني لتجنب الإجهاد قبل المباراة، إذ تولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة التي تضمنت الجري حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة.

وفي سياق متصل، حرص المدير الفني على عقد جلسة خاصة مع البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق، للاطمئنان على حالته الطبية ومراحل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في العضلة الخلفية، ومتابعة برنامجه التأهيلي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء غدٍ الجمعة في تمام السادسة على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد في الجزائر.

