مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

جميع المباريات

كواليس المران الختامي للزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

كتب : نهي خورشيد

10:23 م 16/04/2026

الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ خاض الفريق مرانه الختامي على ستاد الكلية الحربية.

جلسة تحفيزية من معتمد جمال لـ للاعبي الزمالك

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفارس الأبيض جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز في لقاء الإياب، مطالباً بضرورة التركيز الكامل وبذل أقصى مجهود ممكن من أجل إسعاد الجماهير وبلوغ الهدف المطلوب، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المباراة بمعزل عن نتيجة الذهاب.

وأكد المدير الفني خلال حديثه أن نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد تمنح الفريق أفضلية، لكنها لا تعني شيئاً في ظل أهمية الحسم على ملعب القاهرة، مشيراً إلى ضرورة خوض اللقاء بروح عالية وتركيز شديد منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية.

وفي إطار التحضيرات الفنية، شرح معتمد جمال بعض الجوانب التكتيكية التي سيتم تطبيقها خلال المران الختامي، إلى جانب توجيه تعليمات خاصة للاعبين استعداداً لخطة المباراة.

مران بدني خاص للفارس الأبيض

وعلى الجانب البدني، خاض لاعبو الزمالك فقرة تأهيلية وبدنية خفيفة ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني لتجنب الإجهاد قبل المباراة، إذ تولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة التي تضمنت الجري حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة.

وفي سياق متصل، حرص المدير الفني على عقد جلسة خاصة مع البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق، للاطمئنان على حالته الطبية ومراحل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في العضلة الخلفية، ومتابعة برنامجه التأهيلي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء غدٍ الجمعة في تمام السادسة على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد في الجزائر.

الزمالك شباب بلوزداد الجزائري كأس الكونفدرالية الأفريقية

أحدث الموضوعات

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
أخبار

المزيد

