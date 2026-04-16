كشف الإعلامي جمال الغندور عن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري غداً في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بيزيرا يظهر في قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن بيزيرا بات ضمن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال استقر على عدم استبعاد اللاعب بعدما تأكد من جاهزيته الطبية، مشيراً إلى أن قرار مشاركته في اللقاء سيظل في يد المدير الفني وفقاً للرؤية الفنية خلال المباراة.

وأضاف أن بعض الأنباء كانت أشارت إلى اتجاه داخل الجهاز الفني لإراحة بيزيرا خشية تفاقم الإصابة التي كان يعاني منها، إلا أن القرار النهائي حسم بضم اللاعب إلى القائمة ليصبح موقف مشاركته في المباراة مرتبطاً بالمدير الفني.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام السادسة مساء غدٍ الجمعة في إياب نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بفوز الأبيض بهدف دون رد.

