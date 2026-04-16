الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

تحرك مفاجئ في قائمة الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

10:49 م 16/04/2026 تعديل في 10:56 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا ووالده
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا وزوجته (1)
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا وزوجته (4)

كشف الإعلامي جمال الغندور عن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري غداً في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بيزيرا يظهر في قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن بيزيرا بات ضمن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال استقر على عدم استبعاد اللاعب بعدما تأكد من جاهزيته الطبية، مشيراً إلى أن قرار مشاركته في اللقاء سيظل في يد المدير الفني وفقاً للرؤية الفنية خلال المباراة.

وأضاف أن بعض الأنباء كانت أشارت إلى اتجاه داخل الجهاز الفني لإراحة بيزيرا خشية تفاقم الإصابة التي كان يعاني منها، إلا أن القرار النهائي حسم بضم اللاعب إلى القائمة ليصبح موقف مشاركته في المباراة مرتبطاً بالمدير الفني.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام السادسة مساء غدٍ الجمعة في إياب نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بفوز الأبيض بهدف دون رد.

اقرأ أيضًا:

حسن شحاتة يروي كواليس أزمته مع ميدو في كأس الأمم الأفريقية2006

"لن نستسلم أبدًا".. رسالة مؤثرة من مبابي بعد وداع دوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين