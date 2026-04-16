الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

"لن نستسلم أبدًا".. رسالة مؤثرة من مبابي بعد وداع دوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

10:38 م 16/04/2026
    كيليان مبابي
    كيليان مبابي
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)
    كيليان مبابي
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد1
    كيليان مبابي
    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة

نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رسالة مؤثرة عقب وداع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ من دور ربع النهائي.

وخسر ريال مدريد من بايرن ميونخ بنتيجة 6-4، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رسالة كيلبان مبابي بعد وداع دوري الأبطال

نشر مبابي رسالة عبر حسابه الشخصي قال فيها: "حاولنا حتى النهاية، ولكن لم يكن كافياً، إنه لأمر مخيب للآمال أن يتم إقصائك من مثل هذه المنافسة المهمة، ولكن علينا أن نتطلع إلى المستقبل.

وتابع: "نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على أنفسنا لتجنب هذا النوع من خيبة الأمل مرة أخرى، لن نستسلم أبدًا، في مدريد، لم يكن الفشل أبدا ولن يكون خيارا".

واختتم مبابي: "أعدكم بشيء واحد: سنبدأ في الفوز مرة أخرى وقريبا جدا".

كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

البيت الأبيض يكشف تفاصيل كيفية التوصل إلى وقف النار بين إسرائيل ولبنان
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟

