نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رسالة مؤثرة عقب وداع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ من دور ربع النهائي.

وخسر ريال مدريد من بايرن ميونخ بنتيجة 6-4، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رسالة كيلبان مبابي بعد وداع دوري الأبطال

نشر مبابي رسالة عبر حسابه الشخصي قال فيها: "حاولنا حتى النهاية، ولكن لم يكن كافياً، إنه لأمر مخيب للآمال أن يتم إقصائك من مثل هذه المنافسة المهمة، ولكن علينا أن نتطلع إلى المستقبل.

وتابع: "نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على أنفسنا لتجنب هذا النوع من خيبة الأمل مرة أخرى، لن نستسلم أبدًا، في مدريد، لم يكن الفشل أبدا ولن يكون خيارا".

واختتم مبابي: "أعدكم بشيء واحد: سنبدأ في الفوز مرة أخرى وقريبا جدا".

