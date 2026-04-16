دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عالم الاستثمار الرياضي بعد شراء نادي جديد في إسبانيا ينشط بدوري الدرجة الثالثة.

وأعلن نادي نادي كورنيلا، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية اليوم الخميس، استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي علي ملكيته بشكل رسمي ليصبح هو المالك الجديد.

أبرز المعلومات عن نادي كورنيلا الإسباني

- تأسس نادي كورنيلا عام 1951

- يُلقب النادي بـ "صائد الكبار" في كتالونيا؛ بعدما حقق مفاجأة مدوية في يناير 2021 عندما أخرج متصدر الدوري الإسباني حينها، أتلتيكو مدريد، من كأس ملك إسبانيا بنتيجة 1-0، وإلى جانب إقصاء أتلتيكو مدريد، سبق له الوصول لثمن النهائي وأحرج ريال مدريد في نسخة 2014، حيث سجل في مرماهم هدفاً في مباراة الذهاب.

- يقع نادي كورنيا في منطقة بايش يوبريجات بإسبانيا وبالتحديد في منطقة كتالونيا.

- تدرج من النادي العديد من اللاعبين الموهوبين، منهم ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال، وجوردي ألبا زميل ميسي السابق في برشلونة.

- يلعب عادة في استاد بالاموس كوستا برافا، أو ملعبه الخاص في كورنيلا، بسعة تتجاوز 3700 متفرج.

- من المقرر أن تكون أول مباراة للفريق بعد استحواذ ميسي علي ملكيته ضد نادي "فونداسيون إسبورتيفا جراما" (FE Grama) يوم الأحد القادم 19 أبريل 2026.

- يمتلك النادي اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع نادي برشلونة؛ حيث يُعتبر كورنيلا "المغذي" الأول لبرشلونة بالمواهب الشابة من منطقة كتالونيا بعد أكاديمية لاماسيا نفسها.

إقرأ أيضًا:

لماذا رفض محمد صلاح طلب مينديش بتبادل القمصان؟ (فيديو)

على طريقة المغرب والسنغال.. توقف مباراة بالقسم الثاني وتهديد بالانسحاب

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)