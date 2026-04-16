مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

جميع المباريات

يلقب بـ صائد الكبار.. 7 معلومات عن نادى ميسي الجديد بعد الاستحواذ على ملكيته

كتب : محمد عبد الهادي

10:23 م 16/04/2026 تعديل في 10:47 م

ليونيل ميسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عالم الاستثمار الرياضي بعد شراء نادي جديد في إسبانيا ينشط بدوري الدرجة الثالثة.

وأعلن نادي نادي كورنيلا، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية اليوم الخميس، استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي علي ملكيته بشكل رسمي ليصبح هو المالك الجديد.

أبرز المعلومات عن نادي كورنيلا الإسباني

- تأسس نادي كورنيلا عام 1951

- يُلقب النادي بـ "صائد الكبار" في كتالونيا؛ بعدما حقق مفاجأة مدوية في يناير 2021 عندما أخرج متصدر الدوري الإسباني حينها، أتلتيكو مدريد، من كأس ملك إسبانيا بنتيجة 1-0، وإلى جانب إقصاء أتلتيكو مدريد، سبق له الوصول لثمن النهائي وأحرج ريال مدريد في نسخة 2014، حيث سجل في مرماهم هدفاً في مباراة الذهاب.

- يقع نادي كورنيا في منطقة بايش يوبريجات بإسبانيا وبالتحديد في منطقة كتالونيا.

- تدرج من النادي العديد من اللاعبين الموهوبين، منهم ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال، وجوردي ألبا زميل ميسي السابق في برشلونة.

- يلعب عادة في استاد بالاموس كوستا برافا، أو ملعبه الخاص في كورنيلا، بسعة تتجاوز 3700 متفرج.

- من المقرر أن تكون أول مباراة للفريق بعد استحواذ ميسي علي ملكيته ضد نادي "فونداسيون إسبورتيفا جراما" (FE Grama) يوم الأحد القادم 19 أبريل 2026.

- يمتلك النادي اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع نادي برشلونة؛ حيث يُعتبر كورنيلا "المغذي" الأول لبرشلونة بالمواهب الشابة من منطقة كتالونيا بعد أكاديمية لاماسيا نفسها.

أحدث الموضوعات

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رياضة عربية وعالمية

بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
الموضة

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
الأزهر

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
أخبار مصر

أخبار

المزيد

