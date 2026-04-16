"لن نستسلم أبدًا".. رسالة مؤثرة من مبابي بعد وداع دوري الأبطال

تحرك مفاجئ في قائمة الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

حجز التحكيم المصري مكانه في سجلات كأس العالم منذ النسخة الثانية للبطولة، ليصبح جزءاً من المنظومة على فترات متفاوتة.

ومع اقتراب نسخة 2026، يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم المصرية عن سجل مشاركات الحكام المصريين في بطولة كأس العالم عبر التاريخ.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مشاركات الحكام في نسخ كأس العالم عبر التاريخ.

أول حكم مصري يشارك في كأس العالم

يعود الظهور الأول للصافرة المصرية إلى الحكم محمد يوسف الذي شارك في مونديال إيطاليا 1934، كـ حكماً مساعداً في مباراة تشيكوسلوفاكيا ضد سويسرا ضمن الدور ربع النهائي، ليغيب بعدها التحكيم المصري لسنوات طويلة.

وعاد الظهور مجدداً في مونديال 1966 عبر صافرة علي قنديل الذي أدار مباراة تشيلي ضد كوريا الشمالية، كما شارك كـ حكماً مساعد في عدة مواجهات من بينها كوريا الشمالية ضد الاتحاد السوفيتي وإيطاليا ضد الاتحاد السوفيتي وألمانيا ضد أوروجواي في ربع النهائي، ثم لقاء البرتغال ضد الاتحاد السوفيتي لتحديد المركز الثالث، كما تواجد مصطفى كامل محمود أيضاً في هذة النسخة ضمن الطاقم التحكيمي. وفقا للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري.

واستمر حضور قنديل في النسخة التالية عام 1970 بالمكسيك، إذ أدار مباراة المكسيك ضد السلفادور في دور المجموعات، ليظهر بعده مصطفى كامل محمود في مونديال 1974 بألمانيا خلال إدارته لمواجهة ألمانيا الغربية ضد أستراليا ومشاركته كـ حكماً مساعداً في مباراتي الأرجنتين ضد هايتي، ثم الأرجنتين ضد ألمانيا الشرقية.

حكام مصريين في كأس العالم

وبعد غياب طويل، عاد التحكيم المصري في مونديال 1994 من خلال صافرة حسن عبد المجيد الذي شارك في مباراة السويد ضد روسيا.

وبعدها عاد التحكيم المصري لأبرز فتراته بقيادة جمال الغندور في نسخة 1998، إذ أدار مواجهات تشيلي ضد النمسا والولايات المتحدة ضد يوجوسلافيا، إضافة إلى مباراة البرازيل ضد الدنمارك في ربع النهائي.

وواصل الغندور حضوره في مونديال 2002، إذ أدار مباريات إسبانيا ضد باراجواي والبرازيل ضد كوستاريكا، وكذلك المواجهة الشهيرة بين كوريا الجنوبية ضد إسبانيا في ربع النهائي، بينما شارك وجيه أحمد في مباراة البرتغال ضد بولندا خلال دور المجموعات.

وفي نسخة 2006 بألمانيا، ظهر عصام عبد الفتاح ليدير مباراة أستراليا ضد اليابان، كما تواجد حكماً رابعاً في مباريات الأرجنتين ضد صربيا والبرتغال ضد المكسيك وفرنسا ضد كوريا الجنوبية.

وبعد غياب طويل عادت الصافرات المصرية مجدداً في مونديال 2018 بظهور جهاد جريشة في مباراة إنجلترا ضد بنما في دور المجموعات، قبل أن يظهر محمود أبو الرجال في نسخة 2022 بقطر بإدارة مباراة قطر ضد هولندا، إلى جانب مشاركته ضمن طاقم تقنية الفيديو في ثلاث مواجهات أخرى.

حكام مصريين في كأس العالم2026



وتستعد نسخة كأس العالم2026 لاستقبال طاقم مصري كامل يضم كلاً من الحكم الدولي أمين عمر كحكم ساحة، إلى جانب المساعدين الدوليين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود عاشور مهام حكم تقنية الفيديو (VAR).

موعد انطلاق كأس العالم2026

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم2026 يوم 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً.

اقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم سيحصد الزمالك ماليًا حال التأهل لنهائي الكونفدرالية؟

لماذا رفض محمد صلاح طلب مينديش بتبادل القمصان؟ (فيديو)



