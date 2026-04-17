مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

جميع المباريات

إعلان

نجم بلوزداد السابق: خبرة الزمالك رجحت كفته.. وبيزيرا لاعب حاسم

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 17/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتخطى المصري برباعية (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتخطى المصري برباعية (4)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتخطى المصري برباعية (2)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (10)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث عمار عمور نجم شباب بلوزداد والمنتخب الجزائري السابق عن المواجهة المرتقبة بين بلوزداد والزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ماذا قال نجم شباب بلوزداد السابق عن مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد؟

وقال عمور في تصريحات تلفزيونية إن العلاقات بين مصر والجزائر قائمة على الاحترام والأخوة، مؤكداً أن ما حدث في مباراة الذهاب أمر طبيعي في كرة القدم، مشيداً بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الزمالك في الجزائر باعتبارها واجباً بين الأشقاء.

وأضاف أن على لاعبي بلوزداد ضرورة التركيز منذ البداية وعدم استقبال أهداف مبكرة، موضحاً أن تسجيل هدف مبكر يمنح الفريق أفضلية كبيرة في سباق التأهل.

وأشار نجم بلوزداد السابق إلى أن عودة بن حمودة إلى التشكيل الأساسي تمثل إضافة قوية للفريق الجزائري في مواجهة الإياب.

واختتم عمور تصريحاته بالتأكيد على أن خبرة الأبيض كانت حاسمة في مباراة الذهاب، كما أشاد بالبرازيلي خوان بيزيرا واصفًا إياه باللاعب الممتاز والحاسم الذي يتابعه بشكل مستمر في الدوري المصري لما يقدمه من تأثير واضح في المباريات

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

يلتقي الأبيض وبلوزداد في مباراة ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الجمعة، الساعة 6 مساء.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك باب بلوزداد الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عشاء تحول إلى مأساة.. تفاصيل تسمم 19 عاملًا داخل مزرعة عنب بالمنيا
أخبار المحافظات

بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
زووم

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
الأزهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

