تحدث عمار عمور نجم شباب بلوزداد والمنتخب الجزائري السابق عن المواجهة المرتقبة بين بلوزداد والزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ماذا قال نجم شباب بلوزداد السابق عن مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد؟

وقال عمور في تصريحات تلفزيونية إن العلاقات بين مصر والجزائر قائمة على الاحترام والأخوة، مؤكداً أن ما حدث في مباراة الذهاب أمر طبيعي في كرة القدم، مشيداً بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الزمالك في الجزائر باعتبارها واجباً بين الأشقاء.

وأضاف أن على لاعبي بلوزداد ضرورة التركيز منذ البداية وعدم استقبال أهداف مبكرة، موضحاً أن تسجيل هدف مبكر يمنح الفريق أفضلية كبيرة في سباق التأهل.

وأشار نجم بلوزداد السابق إلى أن عودة بن حمودة إلى التشكيل الأساسي تمثل إضافة قوية للفريق الجزائري في مواجهة الإياب.

واختتم عمور تصريحاته بالتأكيد على أن خبرة الأبيض كانت حاسمة في مباراة الذهاب، كما أشاد بالبرازيلي خوان بيزيرا واصفًا إياه باللاعب الممتاز والحاسم الذي يتابعه بشكل مستمر في الدوري المصري لما يقدمه من تأثير واضح في المباريات

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

يلتقي الأبيض وبلوزداد في مباراة ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الجمعة، الساعة 6 مساء.

