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أهداف ريال مدريد في مرمى ريد بول سالزبورج بكأس العالم للأندية 2025

06:17 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    البرازيلي فينيسيوس جونيور (1)
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    احتفال فينيسيوس بهدفه في مرمى ريد بول سالزبورج (1)
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    القاهرة - مصراوي نجح ريال مدريد في تسجيل ثلاثية نظيفة في شباك ريد بول سالزبورج، في المباراة التي (1)
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    ريال مدريد وسالزبورج (1)
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    ريال مدريد في مواجهة سالزبورج (1)
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القاهرة - مصراوي

نجح ريال مدريد في تسجيل ثلاثية نظيفة في شباك ريد بول سالزبورج، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، 27 يونيو، ضمن ختام منافسات دور المجموعات للمجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

افتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل للملكي في الدقيقة 40، قبل أن يضاعف فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (3+45) من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 84، أضاف جونزالو جارسيا الهدف الثالث، ليؤكد تفوق ريال مدريد في اللقاء.

وبهذا الانتصار، عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، بينما تراجع ريد بول سالزبورج إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد وريد بول سالزبورج كلاً من الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي.

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