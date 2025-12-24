ماذا أفعل عند الشك في عدد ركعات الصلاة؟.. أمين "الفتوى" يجيب

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص بمحافظة المنيا، قال فيه إنه أثناء الصلاة قد يشك أحيانًا في عدد الركعات، ولا يدري هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة أو غير ذلك، ويسأل عن التصرف الصحيح في هذه الحالة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا السؤال متكرر ويقع فيه كثير من الناس، وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بقاعدة واضحة، وهي أن من شك في عدد الركعات يبني على العدد الأقل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ أصلّى ثلاثًا أم أربعًا فليبنِ على ما استيقن»، فالإنسان إذا شك هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة، يبني على الثانية لأنها الأقل، وإذا شك هل هو في الثالثة أم الرابعة، يبني على الثالثة، لأن اليقين لا يزول بالشك.

وأضاف أن المصلي بعد أن يبني على العدد الأقل يكمل صلاته، ثم يسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة قبل السلام، فإن كان هناك نقص في الصلاة فقد استكمله، وإن كان هناك زيادة فهي معفو عنها بسبب الشك، مشيرًا إلى أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا يلزم قطعها أو إعادتها، وإنما يُعمل بهذه القاعدة الشرعية وتصح الصلاة إن شاء الله.

