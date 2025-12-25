تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

5 عقوبات من كاف ضد جماهير الجيش الملكي بسبب الأهلي

يترقب عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية موعد المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري كبير.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين المنتخبين، خاصة أنهما يتواجدان في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي زيمبابوي وأنجولا.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستضيف ملعب أدرار (أكادير الكبير) المباراة، حيث تنطلق صافرة البداية في:

الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال قنوات:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

القناة المجانية الناقلة للمباراة

كما يمكن متابعة اللقاء مجانًا عبر قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

طريقة ضبط قناة الجزائرية الأرضية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم.

اختيار التركيب اليدوي ثم التوجه إلى قائمة الترددات.

إدخال بيانات القناة بشكل صحيح ثم حفظ الإعدادات.

طريقة فك الشفرة:

الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري الافتراضي (0000).

إدخال كود فك الشفرة (110000000000).

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية، ثم الضغط على زر BISS وإدخال الكود (1100001100000000).